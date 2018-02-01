В селе на Донетчине будут освещать улицы с помощью солнечной электростанции

Освещать улицы с помощью солнечной энергии будут в селе Шахово Добропольского района Донецкой области. Об этом сообщает «UA:Донбасс».

В прошлом году в селе была установлена солнечная электростанция мощностью 8,3 киловатта. Ее стоимость – 1 миллион 480 тысяч гривен, деньги были выделены из бюджета сельской громады.

По словам разработчиков станции, достаточно часов зарядки и 150 уличных фонарей будут светить в течение двух ночей.

Сейчас станция работает в тестовом режиме, обеспечивая электроэнергией местный пункт ГСЧС.

Авторы проекта утверждают, что такое автономное энергообеспечение окупится в течение 4-5 лет.