В Киевской области правоохранители изъяли фальсифицированного кофе на 2 млн гривен

В Киевской области правоохранители разоблачили подпольное производство кофе и изъяли более 250 кг контрафактной продукции.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Фальсифицированная продукция была представлена несколькими видами: зерновой кофе, растворимый и кофейные напитки. Для продажи использовали торговые знаки мировых производителей данной продукции", - говорится в сообщении. Правоохранители изъяли продукцию в цехах и точках продажи, а также оборудование, тару и записи "черновой" бухгалтерии.