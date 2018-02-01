В школе Харькова зафиксирована вспышка инфекционного заболевания, госпитализированы 4 детей

В школе Харькова из-за вспышки инфекционного заболевания госпитализированы 4 детей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного учреждения "Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины".

"31.01.2018 среди учащихся общеобразовательной школы №38 Немишлянского района г. Харькова зарегистрировано 4 случая инфекционных заболеваний. Предварительный диагноз - диарея и гастроэнтерит.

При обращении за медицинской помощью 31.01.2018 все дети были своевременно госпитализированы в Областную детскую инфекционную клиническую больницу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время медики проводят эпидемиологическое расследование и санитарно-эпидемиологическое обследование указанной школы для локализации и ликвидации группового заболевания, а также установления причин возникновения, факторов передачи инфекции, источники возможного инфицирования.