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В Киеве весной откроют обновленные туристические зоны

Сегодня, 12:38 citynews.net.ua | Напечатать

Этой весной в Киеве откроют немало обновленных туристических зон.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала NewsOne, передает пресс-служба мэра столицы.

Он рассказал, как недавно посетил Лиссабон, где вручил мэру города символические ключи от Евровидения, ведь песенный конкурс этого года будет принимать именно португальская столица. Кличко отметил, что вместе с мэром Лиссабона он обсудил развитие туристической инфраструктуры.

"У Лиссабона очень важна туристическая составляющая. Если в Киев в прошлом году приехало 2 млн туристов, то Лиссабон посетили 15 млн. И наша задача - обмениваться опытом, каким образом нам построить и развить туристическую инфраструктуру. Я убежден, нам есть чем удивить и что показать в нашем древнем городе", - отметил Кличко.

Рассказывая о планах по обновлению туристической инфраструктуры в Киеве, он отметил, что столичная власть начинает строительство пешеходного моста, который будет связывать две туристических зоны - Владимирскую горку и Арку дружбы народов.

"Мы отремонтируем и презентуем обновленную Владимирскую горку. Мы будем презентовать обновленный фуникулер – с современными, комфортными вагонами с кондиционированием и прозрачной крышей. Мы откроем обновленную Аллею художников, обновим Пейзажную аллею. И большинство этих проектов должны быть реализованы до Дня Киева", - подчеркнул Кличко. Также мэр отметил, что столица готовится к большому празднику футбола – финала Лиги чемпионов УЕФА, который состоится в Киеве в конце мая. "Будем еще больше обновлять туристическую инфраструктуру. Откроем 10 обновленных парков. Киев в этом году еще больше изменится в положительную сторону", - отметил Кличко.


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