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В Никополе прогремел взрыв, есть пострадавший

Сегодня, 10:14 citynews.net.ua | Напечатать

 В Никополе Днепропетровской области прогремел взрыв, в результате которого осколочные ранения получил 57-летний мужчина. 

Об этом говорится в сообщении полиции Днепропетровской области. Сообщается, что взрыв произошел вчера вечером на улице Трубченко возле гаражей. 

"В результате взрыва неустановленного предмета 57-летний мужчина получил осколочное ранение ноги. Пострадавший госпитализирован", - говорится в сообщении. 

По данным местных СМИ, в результате взрыва пострадал депутат городского совета Никополя Александр Рыбаков. Он получил травму ноги и потерял много крови, после операции пострадавшего перевели в реанимацию.


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