В Никополе прогремел взрыв, есть пострадавший

В Никополе Днепропетровской области прогремел взрыв, в результате которого осколочные ранения получил 57-летний мужчина.

Об этом говорится в сообщении полиции Днепропетровской области. Сообщается, что взрыв произошел вчера вечером на улице Трубченко возле гаражей.

"В результате взрыва неустановленного предмета 57-летний мужчина получил осколочное ранение ноги. Пострадавший госпитализирован", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, в результате взрыва пострадал депутат городского совета Никополя Александр Рыбаков. Он получил травму ноги и потерял много крови, после операции пострадавшего перевели в реанимацию.