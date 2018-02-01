Обвиняемого в совершении теракта в Херсонской области приговорили к 15 годам тюрьмы

В среду, 31 чянваря, Генический районный суд Херсонской области приговорил к 15 годам лишения свободы обвиняемого в совершении теракта в селе Новоалексеевка Херсонской области в апреле 2016 года.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

"Прокурор требовал для преступника пожизненное заключение, суд назначил 15 лет. Законность приговора прокуратурой будет изучено и принято решение о возможном обжаловании", - написал Лысенко.