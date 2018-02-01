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Обвиняемого в совершении теракта в Херсонской области приговорили к 15 годам тюрьмы

Сегодня, 09:00 citynews.net.ua | Напечатать

В среду, 31 чянваря, Генический районный суд Херсонской области приговорил к 15 годам лишения свободы обвиняемого в совершении теракта в селе Новоалексеевка Херсонской области в апреле 2016 года. 

Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook. 

"Прокурор требовал для преступника пожизненное заключение, суд назначил 15 лет. Законность приговора прокуратурой будет изучено и принято решение о возможном обжаловании", - написал Лысенко.


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