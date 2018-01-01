Под Тернополем по подозрению в вымогательстве задержан адвокат

В Тернопольской области задержали адвоката, которого подозревают в вымогательстве взятки на сумму 71 тыс грн у предпринимателя.

Об этом сообщает спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

"За эти деньги они обещали ему не препятствовать в строительстве в областном центре объекта малой архитектурной формы (киоска). В противном случае предпринимателю угрожали уничтожением личного имущества", - сказано в сообщении.

Прокуратура Тернопольской области вместе с сотрудниками Тернопольского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины задержала адвоката - бывшего работника полиции, который вместе с двумя общественными активистами подозревается в вымогательстве денег.

Продолжается расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст.189 УК Украины (вымогательство по предварительному сговору группой лиц).