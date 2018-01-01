В Одесской области вандалы разрыли склеп и устроили посиделки рядом с гробом

Полицейские проводят проверку по факту надругательства над могилой на кладбище в селе Шабо Белгород-Днестровского района.

По информации пресс-службы ГУНП, об инциденте полицию проинформировала жительница села, которая во время обхода кладбища заметила поврежденную могилу.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции. В ходе осмотра склепа полицейские установили, что злоумышленники демонтировали несколько бетонных столбиков и кирпичей, что обеспечило проход внутрь места захоронения.

Начато уголовное производство по ч. 1 статьи 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) УК. Расследование продолжается.