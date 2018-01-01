Школы Житомира будут закрыты на карантин со 2 по 8 февраля

В Житомире школы закроют на карантин до 8 февраля 2018 года.

Об этом сегодня заявил заместитель городского главы Матвей Хренов, сообщает местное издание Zt.20minut.ua.

"В течение недели с 29 января произошел значительный рост заболеваемости. Поэтому мы приняли решение ввести со 2 февраля предупредительные меры и продлить их на всю следующую неделю", - сказал он.

Как отмечается, школы Житомира закрываются на карантин в связи с большим количеством заболевших детей. Школы будут закрыты со 2 по 8 февраля. "8 февраля соберется повторная комиссия, будет решено возобновим ли мы обучение, или продолжим карантин", - отметил Хренов.