Украину на Олимпиаде-2018 будут представлять 33 спортсмена

Украину на XXIІI зимних Олимпийских играх в Пхенчхан будут представлять 33 атлета.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Отмечается, что именно столько спортсменов выполнили условия квалификационного отбора и вошли пока в заявку Олимпийской сборной Украины, которую утвердил Международный олимпийский комитет и Оргкомитет Игр-2018.

Наши олимпийцы будут соревноваться в 9 из 15 видов спорта, а именно: в биатлоне (11 спортсменов), фигурном катании (4 спортсмена), санном спорте (6 спортсменов), фристайле (3 спортсмена), лыжных гонках (4 спортсмена), горнолыжном спорте ( 2 спортсмена), сноубординга (1 спортсмен), скелетоне (1 спортсмен) и лыжном двоеборье (1 спортсмен). С поименным составом национальной Олимпийской сборной команды Украины можно ознакомиться на официальном сайте комитета.