Генпрокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего командира взвода киевского полка "Беркут" по фактам преступной противодействия акциям протеста в ночь с 29 на 30 ноября 2013 на Майдане Независимости.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ. "В ходе досудебного расследования собрано достаточно доказательств для обвинения бывшего командира взвода №2 оперативной роты №4 полка милиции особого назначения "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в Киеве", - говорится в сообщении.

Собранные доказательства свидетельствуют о незаконном препятствовании митингам в Киеве на Майдане Независимости. Препятствование сопровождалось применением физического насилия и умышленным превышением власти и служебных полномочий, что сопровождалось применением специальных средств.

Также указано, что происходило выполнение "явно преступного приказа". Обвинительный акт в отношении бывшего командира киевского "Беркута" 29 января 2018 года направлен для рассмотрения в Шевченковский районный суд города Киева. Отмечается, что департаментом специальных расследований ГПУ продолжается установление и привлечение к уголовной ответственности всех лиц, причастных к препятствованию митингам в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости.

"За этим эпизодом противодействия протестным акциям сообщено о подозрении в общем 20 лицам, в том числе бывшим президенту Украины, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины и его заместителю, председателю КГГА, начальнику ГУ МВД Украины в Киеве, его заместителю и другим правоохранительным органам", - отметили в ГПУ.

Десять подозреваемых объявлены в розыск. Также по результатам досудебного расследования в суде с марта 2015 года слушаются обвинительные акты относительно: бывшего председателя Киевской городской государственной администрации, двух заместителей командиров полка МОП "Беркут", двух командиров и заместителя командира разных рот ПМОП "Беркут". С декабря 2016 рассматриваются дела в отношении бывшего начальника управления общественной безопасности киевской милиции, с июня 2017 - по действующему командира взвода полка полиции особого назначения управления Нацполиции в Киеве.