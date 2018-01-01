Инспектор Краматорского погранотряда получил премию в сумме 10 тысяч гривен за отказ от взятки

Инспектор Краматорского погранотряда Дмитрий Перендишиди получил премию в размере 10 тысяч гривен за отказ от взятки.

Об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян написал на своей странице в Фейсбуке.

"Министр (глава МВД Арсен Аваков – ред.) отметил инспектора пограничной службы Краматорского отряда прапорщика Дмитрия Перендишиди, который получил премию 10000 гривен за отказ от взятки 5000 гривен", - сообщил Слободян.