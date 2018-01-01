В Одессе может начаться новая волна заболеваемости корью

Для того, чтобы обеспечить должный уровень коллективного иммунитета от кори городу Одессе и области необходимо 15 тысяч доз соответствующих вакцин.

На данный момент в Одессе этих вакцин нет, а охват вакцинации составляет около 93%, что является приемлемым для того, чтобы не давать заболеваемости превысить эпидемиологический уровень. Областной департамент здравоохранение подал запрос на получение 12 тысяч вакцин с учетом остатка в Министерство здравоохранения Украины, однако министр в отпуске, а заместитель находится на больничном, поэтому никто в министерстве не может подписать указ о перераспределении вакцин, пишет zachem.com.ua.

При этом пока в области наблюдается снижение заболеваемости, также все больше людей выражают желание привиться от кори.

«Не смотря на рост в январе, в целом ситуация с заболеваемостью корью полностью стабилизировалась. В данный момент отмечается стойкая тенденция уменьшения заболеваемости. Начиная с мая месяца в области начал увеличиваться рост заболеваемости. На тот момент были ограничения по количеству вакцин. В прошлом году мы получили лишь 48% от наших потребностей. Уровень охвата вакцинации от кори на май 2017 года был очень низким – около 25% и в мае мы уже наблюдали стабильную тенденцию роста заболеваемости корью. Примерно такая же ситуация наблюдается во всех регионах Украины. У общественности была четкая позиция о том, что прививки – это опасно, к тому же у людей были определенные фобии по поводу тех или иных производителей вакцин», - отметил директор департамента здравоохранения Одесской ОГА Вячеслав Полясный.

В ходе аппаратного совещания Одесской облгосадминистрации председатель Максим Степанов распорядился провести более активную информационную компанию среди населения по важности вакцинации от кори.