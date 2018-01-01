В "ДНР" заявили, что электронный кошелек стал недоступен абонентам сепаратистского оператора "Феникс" из-за действий компании QIWI.

Об этом в понедельник на брифинге заявили фейковый министр связи "ДНР" Виктор Яценко и директор РОС "Феникс" Андрей Рудниченко, - сообщают сепаратистские СМИ.

"Как мы знаем, компания QIWI входит в международную платежную систему VISA. И в какой-то момент QIWI решила, что не будет способствовать переводу денежных средств по электронным кошелькам абонентов, которые находятся на территории "ДНР". Поэтому со стороны "Феникса" как была возможность получения SMS-сообщений, так она и осталась. Все вопросы о сбоях в работе сервиса нужно напрямую задавать компании QIWI, — заявил Рудниченко.

По словам Яценко, абоненты "Феникса" по-прежнему могут пополнить свой электронный кошелек при помощи платежной системы QIWI, но другие действия заблокированы, в том числе обналичивание денежных средств. "Мы считаем это вообще преступной деятельностью", — сказал Яценко.