В Ивано-Франковской области строительный кран упал на грузовик, есть погибшие

В Ивано-Франковской области в пригородном селе Хриплин строительный кран упал на грузовик, вследствие чего погибли два человека.

Об этом заявил спикер управления патрульной полиции Ивано-Франковска Николай Гурак, сообщает местное издание "Галицкий корреспондент".

"Возле Ивано-Франковска в пригородном селе Хриплин на улице Элеваторной башенный кран упал на кабину грузовика. В кабине были двое людей. В результате падения крана весом в 60 тонн эти двое людей погибли, кабину полностью сплющило", - говорится в сообщении. Как сообщил начальник Ивано-Франковской дирекции железнодорожных перевозок Ярослав Лучко, причиной падения крана является сильный ветер.

"Из-за сильного ветра сорвало кран, его протащило 30 метров. В кабине находились работники Стрыйского отделения, которые должны были получить инструменты и поехать на работу. Кран здесь всегда стоял", - сообщил он. Как отмечается, кран упал на автомобиль, в кабине которого находился водитель и пассажир, а еще 7 человек находились в кузове.