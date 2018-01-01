Жителей Запорожской области просят пройти вакцинацию от кори

В Запорожской области на протяжении января 2018 года было зарегистрировано более 100 случаев заболевания корью.

Об этом сообщили в Запорожском областном лабораторном центре Минздрава.

В Запорожье – 47, в области 101 заболевший. "С начала года, по состоянию на 29.01 в области по первичным диагнозам зарегистрировано 101 случай кори, в том числе в Запорожье – 47", – говорится в заявлении. В то же время, за весь 2017 год, с октября по декабрь, в области было зарегистрировано около 200 случаев кори.

Также вспышка заболеваемости зарегистрирована в Васильевском районе, где за месяц 41 случай. Еще в нескольких районах области от 1 до 4 случаев кори. Врачи напоминают, что единственным мероприятием профилактики кори является вакцинация.