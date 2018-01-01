В Киеве возле станции метро Берестейская два человека получили огнестрельные ранения, один - умер

В Киеве возле станции метро Берестейская два человека получили огнестрельные ранения, один из них - умер. На месте работают правоохранители.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В 12:12 на линию 102 поступила информация об огнестрельном ранении мужчины на улице Лагерная, 46/48 в Шевченковском районе. На место направлены наряды патрульной полиции, следственно-оперативные группы главного и районного управлений полиции и работники кинологической службы.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, личный состав ориентирован на розыск лиц, причастных к убийству и ранению мужчин.

По словам очевидцев, тяжелораненый мужчина был жив, но скорая помощь ехала полчаса и за это время он умер.