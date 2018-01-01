В Черновицкой области будут судить бывших участников АТО за нападение на судью

В Черновицкой области бывшие участники антитеррористической операции организовали преступную группу и планировали нападения на госслужащих. Их задержали после первого нападения на главу одного из судов области, передает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"27-летний черновчанин организовал хорошо вооруженную группу. В нее привлек трех своих знакомых, с которыми совместно проходил военную службу в зоне проведения АТО. Имея боевой опыт и подготовку, они начали планировать нападения на отдельных граждан", - говорится в сообщении. Для реализации своих планов мужчины тщательно изучали декларации госслужащих и должностных лиц. Наконец, решили совершить нападение на семью председателя одного из судов Черновицкой области.

"10 июля 2017 около 6:00 утра банда ворвалась в помещение пострадавшего, напала на него и его жену. Связали и, угрожая огнестрельным оружием, отняли почти 11 тыс. евро. Но скрыться от правоохранителей им не удалось", - сообщили в прокуратуре. Прокуратура Черновицкой области утвердила и передала в суд обвинительный акт в отношении организатора и трех участников организованной преступной группы. За содеянное злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.