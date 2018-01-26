В квартире многоэтажки в Киеве произошел пожар: погиб человек

В воскресенье, 28 января, в Киеве произошел пожар в жилом многоэтажном доме по улице Гната Юры. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Погиб один человек - хозяин квартиры. Его обнаружили во время ликвидации пожара без явных признаков жизни. Спасли двух человек. Еще десять эвакуировали из дома.

Возгорание произошло в квартире на первом этаже. Пожар ликвидировали меньше, чем за 40 минут.

Причины возгорания установит следствие.