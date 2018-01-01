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В Украине зарплата учителей вырастет в среднем на 25%

Сегодня, 17:14 citynews.net.ua | Напечатать

Зарплата учителей с января 2018 года вырастет в среднем на 25% за счет роста зарплаты для всех бюджетников на 10,1%, дополнительного увеличения должностного оклада учителей на 10% и повышения минимального порога надбавки за престижность до 5%, а максимального – до 30%.

Об этом сегодня, 26 января, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Как отмечается, все документы, регламентирующие соответствующее увеличение, уже вступили в силу. Так, рост должностных окладов для всех бюджетников на 10,1% регламентирован Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 год».

Кроме того, правительство приняло еще два постановления, согласно которым оклад учителей повышается на 10%, а также увеличивается предельный размер надбавки за престижность труда. Так, минимальный порог надбавки с 1% вырастет до 5%, а максимальный – с 20% до 30%.

«Постановлением ["О повышении оплаты труда педагогических работников" от 11 января 2018 г.] также предусматривается, что по итогам выполнения Государственного бюджета Украины за первое полугодие 2018 года будет рассмотрен вопрос о повышении с 1 сентября 2018 года должностных окладов (ставок заработной платы) других категорий педагогических и научно-педагогических работников на 10%», – сказано в сообщении.

Подчеркивается, что увеличение должностного оклада учителя также влечет за собой пропорциональный рост большинства надбавок, на которые рассчитывают учителя – за проверку тетрадей, классное руководство и тому подобное.

«Для учителей начальной школы, обучающих детей согласно реформе Новой украинской школы, а также учителям украинского языка в школе с языком обучения национальных меньшинств минимальная надбавка за престижность составит 20%», – отмечают в ведомстве.

Таким образом, в среднем заработная плата учителя средней школы с 1 января 2018 года вырастет на 25%.


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