На Донетчине выявлен арсенал взрывных средств поражения, который готовился к переправке из зоны АТО

Арсенал взрывных средств поражения, который готовился к переправке в другие области Украины, обнаружен в Бахмутском районе Донецкой области, - сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что житель одного из регионов Украины хранил в заброшенном здании на окраине населенного пункта Бахмутского района Донецкой области немалый арсенал взрывных средств поражения. В дальнейшем он планировал переправить оружие за пределы района проведения антитеррористической операции в другие области страны", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника на месте обнаруженного тайника при попытке вывоза оружия. В результате спецоперации сотрудники СБ Украины изъяли шестьдесят выстрелов ВОГ-14М, четыре снаряда ПГ-7С, противопехотную мину ПМН-2, две тротиловые шашки с детонаторами и патроны калибра 5,45 мм.

Зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия.