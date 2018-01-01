Саакашвили избрали ночной домашний арест

Коллегия судей Апелляционного суда частично удовлетворила ходатайство прокуратуры и избрала для лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста.

Об этом в зале суда объявил судья Присяжнюк, пишет РБК-Украина.

"Ходатайство удовлетворить, применить меру пресечения в виде частичного домашнего ареста с 22.00 до 7.00", - сказал судья.

Так, теперь Саакашвили нужно будет прибывать по первому требованию к следственному прокурору. Саакашвили на такое решение начал выкрикивать "Ганьба". Соратники Саакашвили также скандируют "Ганьба".

Саакашвили подозревают в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Кроме того, по данным следствия, его деятельность финансировало окружение бывшего президента Украины Виктора Януковича