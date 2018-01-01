Киевская прокуратура судится за гостиницу «Феофания»

Прокуратура Киева подала в хозяйственный суд иск в интересах государства в лице Национальной академии наук Украины к ООО «ГК Феофания» об истребовании в государственную собственность недвижимого имущества – гостиницы «Феофания» и ресторана гостиницы «Феофания», расположенного по ул. Метрологической, 14-Б в Киеве.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, общая площадь недвижимости – 6620,7 кв. м, стоимость – более 182 млн грн

«Частное предприятие, не будучи собственником спорного имущества, 01.04.2013 зарегистрировало такое имущество за собой на праве собственности на основании судебного решения от 03.03.2004. Однако выяснилось, что это решение суда еще в ноябре 2011 года было отменено Апелляционным судом Киева», - отметили в прокуратуре.

Таким образом, в результате указанных незаконных действий частное предприятие завладело государственным имуществом без соответствующего правового основания.

При указанных обстоятельствах, прокуратурой города Киева приняты меры гражданско-правового характера об истребовании спорного имущества в государственную собственность в лице Национальной академии наук Украины.