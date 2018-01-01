Представитель США при ОБСЕ назвал ситуацию в Крыму ужасной

США считают ситуацию, которая сложилась сегодня в аннексированном Россией Крыму, ужасной.

Об этом заявил временно поверенный в делах США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Гарри Камиан, передает "Радио Свобода".

Выступая перед Постоянным советом ОБСЕ, Камиан призвал РФ соблюдать международное законодательство и прекратить преследование крымских татар и других активистов.

Он также потребовал допустить на полуостров международных наблюдателей и освободить оккупированный Крым. Камиан напомнил, что неправительственная организация Freedom House относит Крым к регионам с наихудшими условиями для осуществления фундаментальных свобод в мире, отметив, что Соединенные Штаты обеспокоены новыми приговорами суда по делам людей, которые индивидуально и мирно протестовали против подавления властями крымских татар 14 октября.

Кроме того, Камиан осудил призыв в армию РФ около 10 тыс. жителей Крыма. Он отметил, что США полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в ее границах, признанных международным сообществом, и не признают российской аннексии Крыма. Камиан заверил, что введенные США санкции против РФ будут сохраняться до тех пор, пока контроль над полуостровом Крым полностью не вернется к Украине, равно как и новые санкции, введенные за агрессию на Донбассе.