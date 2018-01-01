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Потепление принесет в Украину осадки

Сегодня, 13:51 citynews.net.ua | Напечатать

Вместе с потеплением в ближайшие дни в Украину вернутся осадки, прогнозируют синоптики.

«Мокрый снег, дождь и оттепель. На востоке и в центре еще до 5 мороза. Такой будет погода 28 января. Дождь – скорее в западных областях, мокрый снег – местами на остальной территории. Вечером в воскресенье – интенсивный», - написала в Facebook Наталья Диденко.

В субботу, 27 января, уже потеплеет.

«Хотя ближайшей ночью еще будет морозно, а на востоке и в центре – до -11-14 градусов, однако завтра днем ​​в большинстве наших областей –  -2-5 градусов. На востоке днем ​​ожидается еще до -8-10. А вот запад снова будет самым теплым, -2 + 3 градуса, на Закарпатье до + 3 + 7 градусов», - отметила она.

В Киеве в субботу увеличение облачности, в воскресенье мокрый снег. Ближайшей ночью в столице до -10, завтра днем ​​-3-4. В воскресенье ночью в Киеве -5-7, днем ​​около нуля.


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