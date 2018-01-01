Венгрия предоставит Закарпатью 8 тысяч вакцин от кори

Венгрия предоставит Закарпатской области 8 тысяч вакцин от кори в качестве гуманитарной помощи.

Об этом заявляет председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль, передает пресс-служба Москаля.

"После соответствующего обращения Закарпатской ОГА в Генеральное консульство Венгрии в Ужгороде правительство этой страны приняло решение выделить области восемь тысяч вакцин в качестве гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

Как сообщается, вакцина прибудет на Закарпатье 26 января. Ее должно хватить на 2 месяца. По словам главы области, Министерство здравоохранения пообещало прислать Закарпатью 10 тыс. вакцин от кори, однако до сих пор область их не получила.