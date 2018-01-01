» » В Киеве задержали банду полицейских, «крышевавших» воров на ж/д вокзале

В Киеве задержали банду полицейских, «крышевавших» воров на ж/д вокзале

Сегодня, 17:31 citynews.net.ua | Напечатать

В Киеве задержали банду полицейских, «крышевавших» воров на ж/д вокзалеВ Киеве задержана преступная группа из числа действующих полицейских, которые «крышевали» воров на железнодорожном вокзале. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«В четверг, 25 января, по результатам длительной и тщательно подготовленной спецоперации прокуратуры Киева и Департамента внутренней безопасности Нацполиции задержаны члены организованной преступной группы из числа действующих сотрудников уголовной полиции на станции Киев-Пассажирский, под прикрытием которых профессиональные воры совершали преступления на территории Киевского железнодорожного вокзала», - говорится в сообщении.

Возглавлял группу подполковник полиции – начальник сектора криминальной полиции на станции Киев-Пассажирский. К совершению преступлений последний привлек как минимум 5 оперативных сотрудников криминальной полиции и несколько групп профессиональных воров, которые платили правоохранителям дань за возможность «работать» на вокзале. Кроме того, воры систематически делились с сотрудниками полиции похищенным у путешествующих граждан имуществом.

Сейчас 7 членам организованной группы объявлено о подозрении в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 185 УК Украины (срок наказания до 12 лет с конфискацией имущества) и дополнительно объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины должностным лицам Национальной полиции, входивших в состав организованной преступной группы.

В рамках указанного расследования проведено более 35 обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства и в служебных помещениях должностных лиц Нацполиции.

Также подготовлены ходатайства об избрании каждому из членов преступной группировки пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:49

В течение дня в зоне АТО зафиксировано 2 факта нарушения режима тишины

Сегодня, 18:07

Кабмин борется за Постановление 365 по соцвыплатам переселенцам

Сегодня, 17:44

В ОРДЛО 36 шахт не подлежат восстановлению

Сегодня, 17:27

«МГБ ЛНР» заявило о выдворении подозреваемого в шпионаже

Сегодня, 16:30

В Луганске ожидается до 25 градусов мороза

Сегодня, 16:30

Лутковская: О конкретной дате обмена пленными в Минске речь не шла

Сегодня, 15:54

В «ЛНР» разрешили бесплатно ввозить товары с сертификатом «ДНР»

Сегодня, 15:17

На Луганщине устанавливаются обстоятельства смерти нацгвардейца (видео)

Сегодня, 15:13

Кабмин запретил чиновникам начислять себе «баснословные» премии

Сегодня, 13:46

В «ДНР» рассчитывают обменять пленных в феврале

Сегодня, 13:22

В Минобороны рассказали о ситуации на Донбассе

Сегодня, 12:59

В ОРЛО бюджетникам сокращают рабочие часы

Новости Украины:

Сегодня, 17:56

Венгрия предоставит Закарпатью 8 тысяч вакцин от кори

Сегодня, 17:31

В Киеве задержали банду полицейских, «крышевавших» воров на ж/д вокзале

Сегодня, 16:28

В Кропивницком – траур по погибшим в теракте в Кабуле

Сегодня, 15:55

На Донетчине в схроне с оружием скрывался дезертир

Сегодня, 15:13

Кабмин запретил чиновникам начислять себе «баснословные» премии

Сегодня, 13:49

Через КПВВ «Гнутово» пытались провезти оборудование на 60 тыс. грн

Сегодня, 13:23

В Украине подорожают сигареты

Сегодня, 12:56

В Украине за четыре года в результате ДТП погибли 15,3 тыс. человек

Сегодня, 12:56

В Украине за четыре года в результате ДТП погибли 15,3 тыс. человек

Сегодня, 12:25

Украина резко упала в рейтинге по числу дел в ЕСПЧ

Сегодня, 11:58

В Крыму после новых обысков у крымских татар задержали двух активистов

Сегодня, 10:59

В Константиновке в общежитии колледжа произошел пожар

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 