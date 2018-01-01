В Кропивницком – траур по погибшим в теракте в Кабуле

Четверг, 25 января, в Кропивницком объявлен Днем траура в связи с гибелью во время террористического акта в городе Кабул (Республика Афганистан) трех жителей города: стюардессы авиакомпании «Украинские крылья» Екатерины Пасенчук, а также сотрудников авиакомпании «УРГА» Валерия Кардаша и Александра Дикого.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

В этот день на флагштоках у здания городского совета Кропивницкого будут приспущены официальный флаг города и красно-черный флаг, отменено проведение на территории областного центра развлекательно-концертных мероприятий и спортивных соревнований.

Городской совет города Кропивницкого и его исполнительный комитет выражают искренние соболезнования родным, друзьям и близким погибших.

Напомним, 20 января в Кабуле группа вооруженных лиц проникла в отель InterContinental, где проходили две свадьбы, и открыла огонь по посетителям.