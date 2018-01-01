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На Донетчине в схроне с оружием скрывался дезертир

Сегодня, 15:55 citynews.net.ua | Напечатать

На Донетчине в схроне с оружием скрывался дезертир Неподалеку с. Зайцево оперативники внутренней безопасности полиции обнаружили схрон оружия и сапера, который самовольно оставил воинскую часть. Об этом сегодня, 25 января, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции.

«В Донецкое управление Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины поступила информация о наличии на территории бывшей нефтебазы вблизи села Зайцево Бахмутского района схрона оружия. Оперативники внутренней безопасности полиции при проверке полученных сведений действительно нашли на указанной местности подземное помещение, а в нем – арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ», – сказано в сообщении.

Кроме того, в подвале работники ВБ обнаружили и молодого человека в военной форме. Полицейским он представился солдатом-сапером одной из воинских частей, место постоянной дислокации которой базируется в Закарпатской области.

«По словам 28-летнего уроженца Тернопольской области, его часть отбыла несколько дней назад в Ужгород. Сам молодой человек якобы отстал от части, потому что запил. В помещении он оказался, чтобы заночевать, а к обнаруженному схрон никакого отношения не имеет. Однако, выяснилось, что боец ​​не только самовольно оставил часть. Оказалось, что молодой человек находится в розыске за совершение кражи с проникновением в одном из сел Ивано-Франковской области. Преступление имело место в конце 2016 года», – сообщили в полиции.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции. Взрывотехники изъяли 60 гранат ВОГ-17М, 4 заряда к ПГ-7С, 4 заряда к ПГ-7П реактивному гранатомету, 200 патронов калибра 5,45 мм, 2 тротиловые 200-граммовые шашки, 2 детонатора, сигнальную ракету, противопехотную мину ПМН-2 и запал к ней. Военнослужащего доставили в отдел полиции.


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