В Украине за четыре года в результате ДТП погибли 15,3 тыс. человек

В Украине за четыре года в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 15,3 тыс. человек.

Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"За 2014-2017 годы 15300 человеческих жизней было потеряно на дорогах - это катастрофа. Ставим задачу с помощью системных мер уменьшить смертность на 30%. Это наша ответственность, и мы должны внедрять эти меры как можно быстрее, чтобы спасти тысячи жизней", - заявил он. Кроме того, Гройсман заявил, что сейчас в вопросе безопасности дорожного движения нет никакого прорыва. "Вчера собирали совещание по безопасности дорожного движения. Ни одного прорыва, к сожалению, в этом вопросе пока нет. Дороги мы делаем, но когда строим дороги, скорость на них увеличивается, а вопросам безопасности не уделяется достаточно внимания. Мы изменим ситуацию!", - заявил он.