Житель Тореза удерживал у себя дома на цепи 26-летнюю девушку

Житель оккупированного Тореза удерживал у себя дома на металлической цепи 26-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба фейкового "мвд", действующего на подконтрольной боевикам территории Донецкой области.

Пострадавшая неоднократно употребляла спиртные напитки вместе с подозреваемым. В ходе очередного застолья женщина узнала, что у ее знакомого дома находится более 10 кг меди, которую он собирал в течение года.

"Дождавшись, когда хозяин дома уйдет на работу, собутыльница через форточку проникла в помещение и похитила ценный металл. В тот же день она его продала, а вырученные деньги потратила на свои нужды", - говорится в сообщении.

Однако, мужчина быстро выяснил, куда девалась медь, привел похитительницу к себе домой, где сначала избил, а потом посадил на цепь. Несколько дней женщина просидела в ошейнике, пока не убедила подозреваемого, что возместит материальный ущерб.

На данный момент житель Тореза задержан фейковой "полицией".