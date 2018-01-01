Первый тендер на 4G в Украине назначен на 26 января 2018 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Так, 26 января тендерная комиссия объявит ценовые предложения всех участников тендера.

"На открытых, прозрачных и равных условиях для всех участников тендера 26 января 2018 года в 10.00 ч в НКРСИ (по адресу ул. Крещатик 22, к. 633, зал заседаний) тендерной комиссией на заседании планируется последовательно по каждому лоту вскрытие третьих конвертов участников, по результатам чего будут объявлены указанные в них ценовые предложения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в декабре тендерная комиссия провела первое заседание по проведению тендера на получение лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины для внедрения радиотехнологии "Международная подвижная (мобильная) зсвязь IMT" в полосах радиочастот 2510-2545 МГц, 2565-2570 МГц, 2630-2665 МГц, 2685-2690 МГц. В рамках заседания был утвержден реестр претендентов на участие в тендере на 4G.

Сегодня, 23 января 2018 года, состоялось второе заседание тендерной комиссии, на котором были рассмотрены подтверждающие документы относительно поступления в НКРСИ тендерной гарантии по соответствующим лотам от претендентов на участие в тендере.