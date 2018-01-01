На Кировоградщине охранник супермаркета одним ударом убил бездомного

В городе Знаменка Кировоградской области охранник одного из супермаркетов убил бездомного, которого он заподозрил в краже алкогольных напитков, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

По данным главка, происшествие произошло, когда в помещение супермаркета зашел мужчина, которого охранник заподозрил в совершении кражи алкогольных напитков с полки магазина. Во время выяснения обстоятельств происшествия, между работником охраны и мужчиной возник спор, в ходе которой посетитель получил удар в область грудной клетки. После этого он вышел из магазина, потерял сознание и упал на землю. От полученных телесных повреждений мужчина скончался.

«Пострадавшим оказался 48-летний житель другой области, который вел бездомный образ жизни, путешествуя электричками. За последнее время он десть раз привлекался к административной ответственности за совершение мелкого хулиганства и мелких краж, а также был судим за совершение краж», - рассказал начальник Знаменского отдела полиции Игорь Прохницких.

Расследование в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, продолжается. За такие действия лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.