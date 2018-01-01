В Светлодарской школе обрушилась крыша, занятия отменили

В Светлодарске Бахмутского района обрушилась крыша школы. Пострадавших нет, занятия на время ремонта здания приостановили.

Об этом сообщает «Телеканал UA: Донбас».

Крыша над помещением актового зала ООШ №11 обвалилась на этих выходных. Завалы своими силами разобрали спасатели.

«Помощь техникой оказали Светлодарска и Мироновская ТЭС, департамент гражданской защиты Донецкой области выделил 6 кубометров доски и брезент. Сегодня вывезли весь мусор. Делают временную кровлю», - рассказала и.о. председателя Бахмутской РГА Татьяна Ерохина.