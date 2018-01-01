В Одесской области из-за вспышки кори и непогоды продлевают каникулы в школах

В Одесской области из-за вспышки кори и непогоды продлевают каникулы в образовательных учреждениях.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Одесской облгосадминистрации.

"Из-за вспышки кори соответствующее решение приняли в заведениях 4 районов, а именно: Беляевском, Любашевском, Николаевском, Ширяевском. Не учатся ученики в Красносельской, Новокальчевской, Ширяевской ОТО.

В связи с непогодой соответствующие решения приняли еще 10 районов, 3 ОТО и 2 города", - говорится в сообщении. Как отмечается, рекомендацию продлить каникулы в учебных заведениях из-за вспышки кори предоставила Одесская облгосадминистрация.