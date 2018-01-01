В Бердянске ранения получили трое полицейских

В Бердянске Запорожской области трое сотрудников полиции получили тяжелые ранения в результате взрыва гранаты при задержании злоумышленника, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

«Сегодня после 09:00 в Бердянске Запорожской области трое сотрудников уголовного розыска проводили оперативно-розыскные мероприятия по криминогенному элементу. Во время отработки адреса злоумышленник применил гранату. В результате взрыва трое полицейских получили тяжелые осколочные ранения. Медики борются за их жизнь», - написал он в Facebook.