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Рада разрешила допуск иностранных военных на учения в Украине

Сегодня, 18:09 citynews.net.ua | Напечатать

Верховная Рада поддержала законопроект №7428 о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях.

За соответствующее решение проголосовали 235 народных депутатов.

Перед голосованием депутаты поддержали рассмотрение законопроекта по сокращенной процедуре.

Законопроект №7428 был внесен в парламент президентом Украины Петром Порошенко 21 декабря 2017 года.


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