Рада разрешила допуск иностранных военных на учения в Украине

Рада разрешила допуск иностранных военных на учения в УкраинеСегодня, 18:09
Верховная Рада поддержала законопроект №7428 о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях.
За соответствующее решение проголосовали 235 народных депутатов.
Перед голосованием депутаты поддержали рассмотрение законопроекта по сокращенной процедуре.
Законопроект №7428 был внесен в парламент президентом Украины Петром Порошенко 21 декабря 2017 года.