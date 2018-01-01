ФСБ заявляет о задержании в Крыму украинца

ФСБ РФ заявляет о задержании в оккупированном Крыму гражданина, который обвиняется в надругательстве над государственным гербом и флагом РФ.

Об этом сообщает РИА Новости.

При этом российское агентство отмечает, что украинец находился в федеральном розыске, его с середины октября 2017 года разыскивает "крымское управление ФСИН". Задержали гражданина Украины на автомобильном пункте пропуска "Армянск" в конце декабря.

"Мужчине вменяется в вину надругательство над государственным гербом и флагом Российской Федерации, ему грозит лишение свободы на срок до года", - сказано в сообщении.

По информации издания, задержанного передали "крымскому управлению ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний)".