ФСБ заявляет о задержании в Крыму украинца

ФСБ заявляет о задержании в Крыму украинцаСегодня, 16:06
ФСБ РФ заявляет о задержании в оккупированном Крыму гражданина, который обвиняется в надругательстве над государственным гербом и флагом РФ.
Об этом сообщает РИА Новости.
При этом российское агентство отмечает, что украинец находился в федеральном розыске, его с середины октября 2017 года разыскивает "крымское управление ФСИН". Задержали гражданина Украины на автомобильном пункте пропуска "Армянск" в конце декабря.
"Мужчине вменяется в вину надругательство над государственным гербом и флагом Российской Федерации, ему грозит лишение свободы на срок до года", - сказано в сообщении.
По информации издания, задержанного передали "крымскому управлению ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний)".