Полицейский вымогал 12 тыс грн у пьяного водителя

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали по подозрению во взяточничестве инспектора патрульной полиции одного из районных подразделений Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Старший лейтенант полиции требовал у местного жителя 12 тыс грн за несоставление протокола о вождении в состоянии алкогольного опьянения. Оперативники спецслужбы задокументировали получение злоумышленником 7 тыс грн - первой части неправомерной выгоды", - сказано в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали полицейского возле собственного дома при получении второй части взятки в размере пять тыс грн.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 - получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия, в том числе проверяется информация о систематическом вымогательстве подозреваемым денег у граждан за непривлечение к ответственности.