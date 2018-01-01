Российский суд оставил Сущенко в СИЗО

Украинский политзаключенный Роман Сущенко останется в московском СИЗО по меньшей мере до конца января: суд РФ решил, что жалоба его адвоката не обоснована. Об этом у себя в Twitter сообщил его адвокат Марк Фейгин.

"Жалоба на решение о продлении срока содержания под стражей Сущенко отклонена", - написал он.

27 ноября 2017 года суд РФ продлил содержание Сущенко под стражей до 30 января. Защита подавала жалобу именно на решение суда первой инстанции.