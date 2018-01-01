Верховная Рада приняла закон о приватизации

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о приватизации №7066, который, в частности, запрещает резидентам РФ принимать участие в приватизации в Украине, передает LIGA.net.

Документ устанавливает упрощенную классификацию объектов приватизации на объекты малой и большой приватизации; требования к покупателям объектов приватизации и ограничения относительно их участия в приватизации; ответственность за недостоверность, неполноту представленных документов.

Кроме того законом будет расширен круг объектов, которые могут подлежать приватизации. В связи с этим меняется подход к продаже малых и крупных предприятий. Документ устанавливает 11 месяцев для объектов большой приватизации и 5 месяцев для малой.

Если стоимость активов предприятия за последний год превысила 250 млн гривен, то это объект большой приватизации, который будет продаваться с привлечением советника, все меньшее - это малая приватизация, которая будет проходить исключительно на электронных платформах.

По закону покупателями не могут быть государство, признанное агрессором, а также юрлица, в которых такое государство принимает участие, и те, кто находится под контролем таких юрлиц, физлица и юрлица страны-агрессора.

Помимо этого, принимать участие в приватизации украинских предприятий запрещено предприятиям, созданным по законам стран, не сотрудничающих с FATF, физические и юридические лица, против которых действуют санкции.

Участник конкурса обязан подавать информацию о конечном бенефициарном собственнике. Если такого собственника нет, должна быть предоставлена информация о причинах его отсутствия.