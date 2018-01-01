В Украине из-за непогоды обесточены 63 населенных пункта

Из-за снега и ветра в ночь на 18 января без света остались 63 поселка и села в пяти областях Украины. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"С 17 на 18 января в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 63 населенных пунктов в пяти областях", - говорится в сообщении.

В Полтавской области без света 46 населенных пунктов, в Сумской - семь, в Кировоградской - пять, в Черкасской - четыре и в Днепропетровской - один.

В ГСЧС добавили, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.