В Харьковской области - первый с начала года случай кори

Первый в регионе с начала года случай кори зарегистрирован в Сахновщинском районе Харьковской области.

Об этом сообщает агентство Укринформ со ссылкой на заведующего отделением организации эпидемических исследований Лозовского филиала ГУ Харьковский ОЛЦ МЗ Украины Павел Дмитренко

"Только получили сообщение: корью заболела 30-летняя жительница Сахновщинского района... Известно, что накануне женщина ездила отдыхать в Яремче Ивано-Франковской области", - отметил Дмитренко. По его словам, устанавливаются подробности.