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Дещица: Ввести войска в Украину Путина просил не только Янукович

Сегодня, 16:05 citynews.net.ua | Напечатать

На заседаниях Совбеза ООН в начале марта 2014 стало известно, что к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о введении войск в Украину обращались так называемый экс-премьер Крыма Сергей Аксенов и экс-президент Украины Виктор Янукович.

Об этом в среду во время допроса в Оболонском райсуде заявил бывший и.о. министра иностранных дел Украины в 2014 году, а ныне – посол Украины в Польше Андрей Дещица, сообщает Укринформ.

«На 1 марта мы знали об обращении Аксенова, на 3 марта – уже об обращении Януковича. Это стало известно на заседаниях Совбеза ООН», - сказал Дещица.

Также он сообщил, что в феврале-марте 2014 году украинская сторона неоднократно пыталась наладить переговорный процесс с Россией, но Россия игнорировала все эти попытки.

«Российская сторона игнорировала попытки о налаживании контактов, связи... Мы также направляли ноты протеста в Россию по агрессии в Крыму. Однако сначала нам отвечали, что там не наши войска, а затем никакой реакции не было», - отметил дипломат.

Он добавил, что, начиная с конца февраля 2014 года, только более чем через месяц после давления, в том числе и международного, Россия согласилась на такие встречи.

«Насколько мне известно, проведению переговоров на уровне правительства, ВР, и.о. Президента Украины российская сторона не способствовала и не соглашалась на их ведение», - подчеркнул Дещица.


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