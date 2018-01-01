Во Львовской области от переохлаждения погибли четыре человека

Во Львовской области от переохлаждения погибли четверо человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации в Facebook.

Так, утром 15 января в с. Опака на улице без признаков жизни было обнаружено тело местного жителя, 1992 года рождения, предварительная причина смерти - переохлаждение.

Кроме того, тело местного жителя, 1957 года рождения, без признаков насильственной смерти было обнаружено в с. Рихтичи, вероятной причиной смерти называют переохлаждение.

От переохлаждения также скончалась женщина в г. Дрогобыч, а также житель с. Угерско 1974 года рождения.