Из-за непогоды спасатели перешли на усиленный режим службы

Из-за снегопадов сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям переведены на усиленный режим несения службы.

Об этом заявил председатель ГосЧС Николай Чечеткин, сообщили в департаменте коммуникации МВД.

Он отметил, что для безопасного проезда на дорогах привлечено 1300 единиц техники и 1800 работников «Укравтодора», а сотрудники ГосЧС переведены на усиленный режим несения службы.

«Силы ГосЧС, а это около 2000 техники и 7000 человек переведены на усиленный режим несения службы», - сказал Чечеткин.

Он отметил, что на проблемных участках в Киеве работают тягачи для оказания помощи и буксировки транспорта. По Киевской области частично ограничен въезд грузового транспорта в город по направлению Харькова и Чернигова.

Председатель ГосЧС подчеркнул, что погодные условия будут усложняться, пик интенсивности осадков придется на вторую половину ночи и утро завтрашнего дня.