Во Львове угарным газом отравились 5 детей

Во Львове пять детей - членов спортивной команды из Киева госпитализировали с отравлением угарным газом, сообщает департамент гражданской защиты Львовской ОГА

Отмечается, что 17 января в 5:00 от диспетчера КП ЛОР «Львовский областной центр медицины катастроф» поступило сообщение, что в 03:44 в доме на ул. Железнодорожная отравились угарным газом 8 человек.

Среди пострадавших – 5 детей (члены детской спортивной команды из Киева), которые в состоянии разной степени тяжести были госпитализированы в медицинские учреждения.

Проводятся мероприятия по установлению причин отравления.