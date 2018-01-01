В Киеве сняли ограничения на въезд грузовиков

Ограничения на въезд в Киев крупногабаритного транспорта с Бориспольской трассы снято.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Въезд большегрузного и крупногабаритного транспорта в направлении с Бориспольской трассы в Киев разрешено.

Предполагается ограничить движение грузовиков ориентировочно с 24:00 17 января, о чем будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Также администрация обращается к киевлянам с просьбой не пользоваться собственными автомобилями во время интенсивных снегопадов и отдавать предпочтение общественному транспорту. Также в условиях осложнения погоды водителям рекомендуется не оставлять авто на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Напомним, сегодня, 17 января 2018 года, в Киеве в связи с ухудшением погодных условий был ограничен въезд крупногабаритного транспорта с Бориспольской трассы до 11:00.