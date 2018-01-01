В Мариуполе из единого государственного реестра исчезли почти 40 компаний

Из Единого государственного реестра юридических лиц удалили 38 мариупольских компаний без соответствующих судебных решений. Об этом сообщает Opendatabot.

Отмечается, что большинство компаний, которые исчезают из реестра без судебного решения, могут быть связаны с рейдерскими захватами и отмыванием денег.

«Такая ситуация возможна в двух случаях: рейдерский захват или уклонения от налоговых обязательств. Рейдерский захват возможно в случае, когда данные предприятия обладают значительным имуществом. После удаления из ЕГР такое предприятие не может доказать свое право владеть им. Во втором случае, скорее всего, юридическое лицо занимается противозаконной деятельностью, например, отмыванием денег. В таком случае, при исчезновении компании из реестра, налоговая инспекция не сможет применить санкции к нарушителю, поскольку его как бы и нет», - отметил юрист Дмитрий Касьяненко.