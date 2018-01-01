Снегопад в Одессе практически заблокировал работу аэропорта

В связи со снегопадом в Одессе с перебоями работает местный аэропорт, за сегодня отменили уже семь рейсов. Соответствующие данные указаны на онлайн-табло аэропорта.

Сообщается, что аэропорт Одессы за сегодня не принял два самолета из Киева, также отменили международные рейсы из Варшавы, Дубая, Стамбула, Минска и Анкары.

По данным местного издания "Таймер", пилот рейса из киевского аэропорта "Жуляны" на полпути развернул самолет из-за неблагоприятных погодных условий в Одессе. Также сообщается, что персонал аэропорта пытается обеспечить нормальные условия для взлета и посадки самолетов.